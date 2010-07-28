Кабмин назначил Корнякову замминистра топлива и энергетики

Кабинет министров назначил Татьяну КОРНЯКОВУ заместителем министра топлива и энергетики.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил министр Кабинета министров Украины Анатолий ТОЛСТОУХОВ.

«Сегодня на заседании правительства экс-заместитель генерального прокурора Татьяна КОРНЯКОВА назначена заместителем министра топлива и энергетики Украины», - сказал А.ТОЛСТОУХОВ.

Как сообщалось, недавно ряд СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Т.КОРНЯКОВА подала в отставку с должности заместителя генпрокурора.

Генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО подписал ее заявление об увольнении по собственному желанию. Т.КОРНЯКОВА должна уйти со своей должности как только выйдет из отпуска.

В Генпрокуратуре Т.КОРНЯКОВА занималась борьбой с экономическими преступлениями.