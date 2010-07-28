Беларусь начинает поставки венесуэльской нефти из Эстонии

Беларусь начинает поставки венесуэльской нефти железнодорожным траснспортом из эстонского порта Мууга на нефтеперерабатывающее предприятие ОАО «Нафтан» (г. Новополоцк, Витебская обл.).

Об этом сообщил представитель Белорусской железной дороги, передает РИА Новости.

По его словам, первый железнодорожный состав с венесуэльской нефтью отправится в среду вечером.

"В эстонском порту, куда недавно прибыл танкер с нефтью из Венесуэлы, уже загружено 120 вагонов", - сказал представитель БЖД.

По его данным, всего для перевозки нефти из Эстонии в Белоруссию будет задействовано 23-25 железнодорожных составов.

Нефть из Эстонии будет перевезена железнодорожным транспортом на нефтеперерабатывающее предприятие "Нафтан". Ранее венесуэльская нефть перерабатывалась только на Мозырьском НПЗ в Гомельской области.

Маршрут перевозки нефти по железной дороге в Белоруссию из Эстонии будет короче, чем из Украины. Если между Одессой и Мозырем расстояние составляет около 1051 км, то между портом Мууга и Новополоцком, где находится "Нафтан", - 850 км.

Ранее поставки венесуэльской нефти шли в Белоруссию через порт Одессы.

Напомним, первый танкер из Венесуэлы прибыл в Одесский порт 25 апреля, второй - 19 июня, третий - 29 июня, четвертый – 19 июля.

Согласно договоренностям президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра ЛУКАШЕНКО и Уго ЧАВЕСА, Минск планирует закупить у Каракаса 4 млн. тонн нефти в 2010 году и 10 млн. тонн - в 2011 году.