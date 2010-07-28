Попов ведет переговоры с Минтопом о подаче газа на ТЭЦ-6

Исполняющий обязанности председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ и министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО ведут переговоры о возобновлении газоснабжения ТЭЦ-6 АК «Киевэнерго», что позволит начать подачу горячей воды бытовым абонентам зоны обслуживания ТЭЦ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Как отмечают в пресс-службе, результат переговоров с министерством «станет известен до конца текущей недели».

Напомним, ДК «Газ Украины» прекратила подачу газа на ТЭЦ-6 «Киевэнерго» из-за задолженности энергокомпании перед поставщиком в размере около 2 млрд. грн. Прекращение подачи газа сделало невозможным возобновление горячего водоснабжения части потребителей в Оболонском, Деснянском и Днепровском районах столицы. Задолженность за газ у компании возникла в связи с неперечислением КГГА компенсации по разнице в тарифах на тепловую энергию, отпускаемую населению.

В период с 12 по 26 июля «Киевэнерго» осуществляла ежегодные гидравлические испытания теплосетей зоны ТЭЦ-6. С 26 июля «Киевэнерго» готова была возобновить производство тепловой энергии для горячего водоснабжения, но отсутствие газа делает невозможным переход ТЭЦ-6 на плановый режим.