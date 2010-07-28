НКРЭ повысила цену на реализацию газа внутренней добычи

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины увеличила на 2010 год цену реализации газа собственной добычи для ОАО «Укрнафта», ДК «Укргазвыдобування» и ГАО «Черноморнефтегаз».

Соответствующее решение комиссия приняла на внеочередном заседании во вторник, 27 июля, сообщается на официальном сайте регулятора.

Согласно решению, в частности, цена газа собственной добычи для «Укрнафты» вырастет в 2,2 раза - до 458 грн. за тыс. куб. м (без НДС), для «Укргазвыдобування» - в 1,8 раза, до 350 грн за тыс. куб. м (без НДС), для «Черноморнефтегаза» - в 1,6 раза, до 456 грн за тыс. куб. м (без НДС).

Как сообщал УНИАН, в декабре НКРЭ принимала решение о сохранении на 2010 год цены реализации природного газа собственной добычи для ОАО «Укрнафта», ДК «Укргазвыдобування» и ГАО «Черноморнафтогаз» на уровне 2009 года.

Газ собственной добычи реализуется для нужд населения.