Цена нефти незначительно упала

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 28 июля, снизились незначительно на фоне неожиданного увеличения по итогам прошлой недели запасов сырья в США, передает АР.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 0,51 доллара - до 76,99 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов упала на 0,07 доллара - до 76,06 доллара за баррель.