КМУ разрешил закупать электроэнергию для экспорта в Молдову

Кабинет министров Украины разрешил экспортировать электроэнергию в Молдову по оптовой рыночной цене (ОРЦ) без учета объемов дотаций для компенсации расходов, связанных с поставкой электроэнергии по регулируемому тарифу.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 21 июля №1507-р, обнародованном на правительственном портале.

Правительство также поручило ГП "Энергорынок" обеспечить заключение с поставщиками электроэнергии договоров купли-продажи на оптовом рынке электроэнергии Украины для ее экспорта в Молдову.

Напомним, в мае 2009 года правительство решило разрешить аналогичную схему экспорта электроэнергии в Беларусь, поставки в которую осуществляет ГПВД «Укринтерэнерго». Это позволило стимулировать украинский экспорт в данном направлении.

Согласно принятым Верховной Радой в 2009 году поправкам к Закону "Об электроэнергетике" электроэнергия для экспорта из Украины должна закупаться по оптовой рыночной цене, а доступ к сетям для экспорта должен предоставляться по итогам аукционов.

Украина прекратила коммерческий экспорт электроэнергии в Молдову с 1 января 2009 года. Экспортные поставки были прекращены в связи с односторонним отказом молдавской стороны в связи с подписанием аналогичного контракта с российским контрагентом ЗАО «Интер РАО ЕЭС», который подписал с молдавским оператором Energocom долгосрочный контракт на поставку электроэнергии с Молдавской ГРЭС. Несмотря на то, что украинская сторона предложила молдавскому оператору более низкую цену, чем «Интер РАО ЕЭС», Молдова все же отказалась от украинского импорта.

До прекращения экспорта Украина ежемесячно экспортировала в Молдову около 250 млн. кВт/час, а Кишинев являлся одним из крупнейших потребителей украинской экспортной электроэнергии по объемам.

***Дотационные сертификаты - это компенсация энергопоставляющим компаниям убытков от поставок электроэнергии льготным категориям потребителей, преимущественно населению.

Доля дотационных сертификатов в структуре ОРЦ электроэнергии по итогам 2009 года составила 18 млрд. грн. (28,2%).