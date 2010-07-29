«Востокэнерго» увеличило отпуск электроэнергии на 22,4%

На предприятии ООО «Востокэнерго» в I полугодии 2010 года отпуск электроэнергии потребителям вырос на 22,4% и достиг 7,8 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте корпоративных коммуникаций «Донбасской топливно-энергетической компании» (ДТЭК).

В сообщении отмечается, что по итогам первого полугодия 2010 года «Востокэнерго» лидирует в секторе тепловой генерации с долей рынка 26,99%.

В Департаменте объяснили, что увеличению отпуска электроэнергии способствовала успешно проведенная в 2009 году ремонтная кампания и реконструкция энергоблоков, что обеспечило высокую готовность оборудования «Востокэнерго» к несению нагрузки. В частности, наивысшие показатели коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) по блокам мощностью 200 МВт в Украине – у Луганской ТЭС (87%). По блокам мощностью 300 МВт – у Зуевской ТЭС (65%).

Коэффициент использования установленной мощности «Востокэнерго» остается самым высоким среди украинских ТЭС – 48,5%.

В 2010 году компания продолжает второй этап модернизации энергооборудования. Завершены работы на энергоблоке №1 Зуевской ТЭС (достигнуто увеличение мощности с 300 до 325 МВт, удельный расход условного топлива снижен на 3%). Продолжаются работы по модернизации энергоблоков №7 Кураховской и №10 Луганской ТЭС. Компания приступила к реализации третьего этапа реконструкции энергооборудования, куда войдут энергоблоки № 4 Зуевской ТЭС, №8 Кураховской ТЭС и №13 Луганской ТЭС.

Справка УНИАН. ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) - частная энергогенерирующая компания Украины, занимает лидирующую позицию на рынке тепловой генерации.

По итогам работы в 2009 году доля компании в тепловой генерации Украины составила 25,3%.

Эксплуатирует тепловые электростанции - Зуевскую, Кураховскую и Луганскую.

«Востокэнерго» водит в ДТЭК – первую частную вертикально-интегрированную энергетическую компанию Украины. Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

ДТЭК в свою очередь входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).