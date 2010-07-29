«Днепроэнерго» увеличило отпуск электроэнергии на 20,6%

ОАО «Днепроэнерго» в I полугодии текущего 2010 года увеличило отпуск электроэнергии потребителям на 20,6%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, - до 6,3 млрд кВт.ч.

Об этом сообщили в Департамент корпоративных коммуникаций ДТЭК. Согласно сообщению, доля рынка тепловой генерации «Днепроэнерго» по итогам полугодия достигла 21,9%.

Коэффициента использования установленной мощности «Днепроэнерго» в первом полугодии составил 19,5%, что на 3,2% выше, чем в январе-июне 2009 года.

В Департаменте отметили, что в 2010 году в ОАО продолжались плановые работы по реконструкции блока №9 Приднепровской ТЭС и блока №3 Криворожской ТЭС. Окончание работ намечено на декабрь 2011 года. В результате реконструкции срок эксплуатации основного технологического оборудования продлится на 15-20 лет, улучшаться горение и выход шлака, остаточная запыленность дымовых газов не будет превышать 50 мг/м3, что соответствует европейским нормативам. Также планируется, что установленная мощность энергоблока №3 Криворожской ТЭС увеличится c 282 МВт до 300 МВт.

Справка УНИАН. ОАО «Днепроэнерго» - одна из ведущих энергогенерирующих компаний в Украине. Основной вид деятельности - производство электрической и тепловой энергии. Компания зарегистрирована 14 июля 1995 года.

В состав «Днепроэнерго» входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС. По итогам работы в 2009 году доля этой компании и в тепловой генерации Украины составила 20,5%.

ОАО «Днепроэнерго» является ассоциированной компанией, входящей ДТЭК (ДТЭК владеет 47,55% акциями предприятия «Днепроэнерго).

ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.