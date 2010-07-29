«Нафтогаз» не сможет объединиться с «Газпромом»?

Вступление Украины в Европейское энергетическое сообщество сделает невозможным объединение НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр НАРБУТ, сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Если Украина продолжит реформирование своего газового сектора, то возможного объединения «Нафтогаза» и «Газпрома», о котором говорил Владимир Путин, не будет», - сказал он.

При этом он напомнил слова главы Российского газового общества Валерия ЯЗЕВА, что в случае вхождения Украины в Европейское энергетическое сообщество и адаптации своего законодательства к нормам ЕС возможности объединения НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома» не будет.

Напомним, 28 июля Европейский комиссар по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ сообщил, что Украина через полгода станет членом Европейского энергетического сообщества.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2009 года Совет министров Европейского Союза единогласно одобрил присоединение Украины к Соглашению об Энергетическом сообществе.

Отметим, в конце апреля председатель правительства РФ Владимир ПУТИН по итогам встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ предложил объединить «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

Справка УНИАН. Соглашение об Энергетическом сообществе было подписано в октябре 2005 года. На основе документа участники договора создали единый свод правил функционирования рынков электроэнергии и газа - от ценообразования до создания стратегических запасов энергоносителей. В объединение входят 27 стран ЕС и балканские государства.