Рябенко "ушел" из НАК "Надра Украины"

Кабинет министров Украины освободил Сергея РЯБЕНКО от должности заместителя председателя правления Национальной акционерной компании "Надра Украины".

Текст соответствующего распоряжения № 1516-р от 28 июля за подписью премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.

С.РЯБЕНКО уволен по собственному желанию в соответствии с его заявлением.

Как сообщал УНИАН, С.РЯБЕНКО занимал должность заместителя председателя правления НАК "Надра Украины" с мая 2008 года.