Рябенко "ушел" из НАК "Надра Украины"
17:59, 29 июля 2010Энергетика
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По собственному желанию
Кабинет министров Украины освободил Сергея РЯБЕНКО от должности заместителя председателя правления Национальной акционерной компании "Надра Украины".
Текст соответствующего распоряжения № 1516-р от 28 июля за подписью премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.
С.РЯБЕНКО уволен по собственному желанию в соответствии с его заявлением.
Как сообщал УНИАН, С.РЯБЕНКО занимал должность заместителя председателя правления НАК "Надра Украины" с мая 2008 года.
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