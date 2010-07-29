«Нафтогаз» приступит к реконструкции «Уренгой-Помары-Ужгород»

Министерство топлива и энергетики Украины своим приказом поручило НАК «Нафтогаз Украины» начать процедуру инициации инвестиционного проекта «Реконструкция линейных сооружений газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" (1-я очередь)» с привлечением кредитных ресурсов международных финансовых организаций (МФО).

Соответствующий приказ Минтопэнерго (№294 от 21 июля т.г. ) размещен на сайте министерства.

Согласно документу, данный приказ издан с целью ускорения реализации Совместного заявления по результатам общей ЕС–Украина международной инвестиционной конференции и последующих договоренностей украинской и европейской сторон относительно участия МФО в финансировании модернизации и реконструкции газотранспортной системы Украины.

В частности, Минтопэнерго поручило НАК «Нафтогаз Украины» образовать группу управления проектом и разработать план мероприятий по подготовке и реализации проекта, включая план закупок и план финансирования, и график подготовки и реализации проекта, включая график закупок и графики финансирования.

Также Минтопэнерго поручило «Нафтогазу Украины» обеспечить финансирование и разработать технико-экономическое обоснование проекта, включая материалы оценки влияния на окружающую среду, и провести государственную инвестиционную экспертизу.

Как сообщал УНИАН, Министерство топлива и энергетики Украины намерено привлечь 6,5 млрд. долл. на реализацию инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины до 2018 года.

В частности, на модернизацию и реконструкцию газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» планируется привлечь 1,3 млрд. долл.

Справка УНИАН. Газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород» соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с конечными потребителями в Европе. Построен в 1983 году.

Общая длина - 4 451 км, мощность - 32 млрд. куб. м газа в год. Диаметр каждой из трех ниток – 1 420 мм. Протяженность по территории Украины - 1 160 км, на трассе находится девять компрессорных станций.