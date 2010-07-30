Нефть на NYMEX подорожала

Фьючерсы на сырую нефть в четверг закрылись с повышением, получив поддержку со стороны ослабления доллара США. Инвесторы ждут выхода в пятницу данных о ВВП США, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,37, или на 1,8%, до 78,36 доллара за баррель, после роста до максимума 78,89 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли на 1,53 доллара, до 77,59 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть выросли после того, как евро достиг 11-недельного максимума выше 1,31 доллара США в начале сессии. Более позитивные экономические данные еврозоны в сочетании со слабыми данными США столкнули доллар вниз, сделав нефть более дешевой для держателей других валют. Однако аналитики говорят, что все внимание рынка нефти сейчас приковано к данным по ВВП США за 2-й квартал, которые выйдут в 12.30 по Гринвичу в пятницу.

Экономисты полагают, что ВВП США во 2-м квартале вырос на 2,5% годовых против роста на 2,7% в 1-м квартале.

Рынок нефти ищет ясных сигналов относительно судьбы восстановления экономики, чтобы определить будущий спрос на нефть. Однако данные были противоречивыми, поэтому нефть торгуется в диапазоне 70-80 долларов уже несколько недель.

Если спрос замедлится, то уже высокие уровни запасов сырой нефти могут продолжить расти, оказывая давление на цены. В среду Министерство энергетики сообщило о росте запасов нефти в США на 7,3 млн баррелей, притом, что их уровни и так уже чрезвычайно высоки.

Представленные в четверг экономические данные явились новыми неоднозначными факторами, хотя и помогли столкнуть вниз курс доллара. Экономические настроения в еврозоне выросли до самого высокого уровня за более чем два года в июле. Однако более позитивный, чем ожидалось, отчет по заявкам на пособие по безработице в США не смог смягчить опасения относительно американской экономики, так как число заявок на предыдущей неделе было пересмотрено в сторону повышения, просигнализировав о том, что особого улучшения на рынке труда нет.

В последние дни фьючерсы на нефть торговались сдержанно, закрываясь между 76 и 79 долларами за баррель в течение 11 из 12 сессий.

Августовские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли в цене на 3,4 цента, или на 1,7%, до 2,0974 доллара за галлон. Августовские фьючерсы на топочный мазут выросли на 4,08 цента, или на 2%, до 2,0372 доллара за галлон. Сроки действия обоих контрактов истекают в пятницу.