«Киевэнерго» возобновил работу ТЭЦ-6

Компания «Киевэнерго» возобновила работу ТЭЦ-6.

Как сообщили УНИАН в Департаменте корпоративных коммуникаций АК "Киевэнерго", 29 июля в 22.00 на ТЭЦ-6 был подан газ, что позволило компании сразу начать возобновление работы теплоэлектроцентрали.

«Специалисты компании работали ночью и осуществляли необходимые пусковые операции, чтобы сегодня уже иметь возможность запустить в работу всю тепловую сеть зоны ТЭЦ-6, ведь это сложный технологический процесс», - сказал заместитель председателя правления АК «Киевэнерго» Иван РЫЧКА.

Сегодня в 7.00 состоялось подключение к сети энергоблока №2 ТЭЦ-6, а с 10.00 подключаются бойлеры и начнется подогрев теплоносителя до 650 С. Этот этап технологического процесса требует минимум 12 часов, после чего становится возможной постепенная подача воды потребителям. Горячую воду соответствующего качества жители отключенных районов получат утром 31 июля, то есть через двое суток после возобновления газоснабжения ТЭЦ, как и предупреждала компания.

«Уже завтра наши потребители получат горячую воду, но успокаиваться на этом нельзя, ведь окончательно вопрос не решен. Двухмиллиардный долг за газ остается и угроза следующих отключений также. Вопрос решится лишь тогда, когда КГГА погасит задолженность по разнице в тарифах за теплоэнергию перед компанией, и мы в тот же день перечислим эти средства газопоставщику и рассчитаемся за топливо», - отметил И.РЫЧКА.

В сообщении напоминается, что 26 июля ДК «Газ Украины» прекратила подачу газа на ТЭЦ-6, что сделало невозможным возобновление горячего водоснабжения после проведения гидравлических испытаний жителям Оболонского, Деснянского, части Днепровского и Подольского районов. Причина таких действий газопоставщиков – задолженность энергокомпании в 2 млрд. грн. за потребленное топливо. При этом, после окончания отопительного сезона, на протяжении трех месяцев долг за газ для производства тепла компанией не наращивается, а даже сокращается.

Согласно постановлению Кабинета министров от 31.05.2010 № 371, КГГА обязана осуществить погашение энергокомпании задолженности по возмещению разницы в тарифах на тепловую энергию, которая на 1 июля 2010 года составляет более 2 млрд. грн.