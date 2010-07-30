Экспортная пошлина на нефть в РФ вырастет на 6%

Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 августа 2010 года вырастет на 6% (или на 15 долл.) - с 248,8 долл. за тонну до 263,8 долл. за тонну.

Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в четверг, передает РИА "Новости".

Цена на нефть с месторождений Восточной Сибири вырастет на 10,4 долл. - до 80,3 долл. за тонну.

Пошлина на светлые нефтепродукты повысится до 190 долл. за тонну с нынешних 179,9 долл. за тонну, на темные - до 102,4 долл. со 96,9 долл., установленных с 1 июля.

Цены на российскую нефть в первом полугодии текущего года выросли до 75,93 долл. за барр. с 50,82 долл. за барр. годом ранее.

Минэкономразвития РФ повысило прогноз среднегодовой цены на нефть Urals в этом году до 75 долл. за барр. с первоначального прогноза в 54-57 долл. за барр.

Правительство РФ осенью 2008 года из-за снижения мировых цен на нефть скорректировало порядок расчетов экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты. Период мониторинга цен на нефть марки Urals и, соответственно, срок установления экспортных пошлин был сокращен с двух до одного месяца для более оперативного реагирования на изменения мировой конъюнктуры. Это также снизило налоговую нагрузку на нефтяные компании.

Правительство РФ с 1 июля ввело льготную пошлину на экспорт нефти с ряда месторождений Восточной Сибири, до этого с 1 декабря на данный вид нефти распространялась нулевая ставка пошлины.