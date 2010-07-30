Украина может убедить Россию отказаться от «Южного потока»

Пока не началось строительство морской части газопровода «Южный поток», у Украины есть шанс убедить РФ отказаться от этого проекта.

Такое мнение УНИАН высказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Константин СИМОНОВ.

Он отметил, что если Украина согласится на передачу под контроль «Газпрома» транзитные трубопроводы, то РФ может отказаться от строительство этого обходного маршрута.

В тоже время, он добавил, что оценивая позицию официального Киева, руководство Украины к этому пока не склоняется.

По его словам, отказ от «Южного потока» в определенной степени принесет для РФ финансовые и имиджевые потери, но исходя из стоимости проекта – по самым скромным оценкам более 20 млрд. евро – это выгодно «Газпрому».

«Тем более «Южный поток» фактически дублирует украинскую ГТС и транзит через Украину самый дешевый и оптимальный, но все упирается в политику. Тем более, отказ от «Южного потока» не предполагает больших издержек для «Газпрома» – это оплата командировок и работы аналитиков. Эти издержки есть, но они не космические», - подчеркнул К.СИМОНОВ.

По его убеждению, Украина превратила трубу в элемент политического давления на Россию и отказываться от этого не хочет.

«Это касается как предыдущей так и нынешней власти Украины», - добавил он.

Российский эксперт также считает, что Украина не сможет убедить Европу отказаться от «Южного потока» поскольку нет решение о совместном использовании украинской ГТС.

По его мнению, мартовская декларация о модернизации ГТС Украины от 2009 была подписана с единственной целью – поддержать прежнюю власть Украины.

«Европа реализовывать этот документ не хочет. Брюссель занимает четкую позицию – транзит – это проблема России. Зачем давать деньги, если РФ начнет строить «Южный поток», - отметил он.

Он убежден, что Европа найдет большое количество аргументов, чтобы денег на модернизацию трубы все таки не давать.

Справка УНИАН. С целью диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» планирует строительство газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – проект «Южный поток».

Предусматривается, что морской участок газопровода пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Российская» на российском побережье до побережья Болгарии. Его общая протяженность составит около 900 километров, максимальная глубина – более двух километров. Производительность морского участка «Южного потока» составит почти 63 млрд. куб. м за год.

Для реализации сухопутной части проекта за границей с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Положениями этих документов предусмотрено создание совместных проектных компаний для выполнения ТЭО проекта и, в случае подтверждения технической осуществимости и коммерческой целесообразности, последующего проектирования, строительства и эксплуатации газопровода «Южный поток» на территориях стран-участниц.