ДТЭК заявляет, что владеет акциями «Киевэнерго»

Крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК владеет 6,123% АК «Киевэнерго», которая является доминирующей энергокомпанией в украинской столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил исполнительный директор ДТЭК Юрий РЫЖЕНКОВ.

Напомним, что помимо входящих в структуру ДТЭК ОАО «ПЭС-Энергоуголь» и ООО «Сервис-Инвест», в сегменте дистрибуции электроэнергии компания также владеет 30,59% акций ОАО "Донецкоблэнерго" и 7,31% акций ОАО "Крымэнерго".

В настоящее время в Наблюдательный совет «Киевэнерго» входят 2 из 8 представителей ДТЭК - заместитель директора по правовому обеспечению Алексей ЗАХАРЧУК и заместитель директора по генерации и продаже электроэнергии Игорь МАСЛОВ.

50%+1 акция «Киевэнерго» принадлежат НАК «Энергетическая компания Украины». 12,73% акций, принадлежащих киевской городской общине, переданы в уставный фонд ЗАО «Компания «Киевэнергохолдниг». До конца мая 2007 года номинальным держателем указанного пакета являлся КБ "Хрещатик". С июня 2007 года в качестве собственника этого пакета выступала компания Trelodia Investments Ltd. (Кипр).

Однако, по состоянию на июнь 2009 года, 20,34% акций "Киевэнерго" сконцентрировала кипрская BLEDSOE HOLDINGS LTD (Виргинчские острова). Еще над 10,17% акций сохранила контроль Kapiton Trading Limited (Кипр).

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.

«Киевэнерго» в 2009 году сократила чистый убыток в 3,3 раза по сравнению с 2008 годом – до 129,860 млн. грн.