Нефтяным скважинам горного Азербайджана угрожают пожары

Лесные пожары зафиксированы вновь в воскресенье в горном массиве над селением Зейве Шабранского Района Азербайджана (приблизительно в 100 километрах севернее Баку), сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт бакинского телеканала АNS.

Накануне МЧС сообщало о пожаре в этом районе и угрозе того, что он дойдет до нефтяных скважин. Вчера в лесном хозяйстве селения Зейве сгорели три гектара лесного массива, огонь был потушен. "Наряду с вертолетами (к тушению пожара) привлечены три пожарных расчета части пожарной охраны МЧС района, 12 расчетов - Губинского (соседнего) района, 50 сотрудников правоохранительных органов, а также жители для предотвращения приближения огня к нефтяным скважинам", - говорилось в сводке МЧС. Ведомство сообщает о возможности распространения огня в леса Губинского района.