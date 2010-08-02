Сегодня вечером BP начнет закупорку скважины

В понедельник вечером компания BP может начать перманентную закупорку скважины на дне Мексиканского залива, сообщает ВВС.

По словам отставного адмирала береговой охраны США Тада Аллена, возглавляющего штаб федерального правительства по ликвидации последствий аварии, инженеры готовятся к тому, чтобы начать закачивать в скважину раствор и цемент. Специалисты назвали этот этап "статичной нейтрализацией".

Если все пойдет по плану, то затем, через 5-7 суток, раствор и цемент начнут качать из специально пробуренной отводной скважины. И только тогда можно будет говорить о "донной нейтрализации" - этим термином инженеры обозначают полную закупорку аварийной скважины.

При этом они подчеркивают: гарантировать результат сегодня невозможно, поскольку до сих пор нигде в мире никто не пытался запечатать нефтяную скважину, находящуюся на дне океана на глубине в 1,5 км.

"Статичная нейтрализация" предполагает участие двух судов, которые будут закачивать в скважину утяжеленный буровой раствор. Пойдет смесь по шлангам, которые в июле установили поверх противовыбросового превентора, отказ которого привел к взрыву платформы.

В теории раствор должен загнать нефть и газ обратно в природный резервуар под морским дном. Если давление в скважине будет оставаться стабильным и новых утечек обнаружено не будет, тогда в скважину пойдет цемент, который должен будет намертво запечатать верхнюю часть скважинной трубы.

В конце мая подобная попытка уже предпринималась, причем с использованием практически того же оборудования, но провалилась: давление рвущихся наверх нефти и газа оказалось слишком большим.

20 апреля на нефтяной платформе сверхглубокого бурения Deepwater Horizon, принадлежавшей американо-швейцарской компании Transocean и арендованной британской BP, произошел взрыв и пожар. Погибли 11 рабочих, сама платформа затонула, а из аварийной скважины в океан стала вытекать нефть - до 60 тысяч баррелей (9,5 млн литров) в сутки.

Авария нанесла серьезный урон биосистеме Мексиканского залива и ударила по населению четырех прибрежных штатов США. Тем не менее две недели назад специалистам BP удалось установить заглушку, и утечка прекратилась.