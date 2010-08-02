Нефть дорожает на фоне снижения доллара

Сентябрьские фьючерсы на нефть в понедельник торгуются в "зеленой зоне" после того, как снижение курса доллара по отношению к евро увеличило спрос на сырьевые товары, сообщает РИА Новости. Пока по состоянию на 08:55 мск на электронных торгах на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла на 0,19 доллара - до 79,14 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,13 доллара - до 78,31 доллара за баррель.

Евро по состоянию на 8.44 мск подорожал до 1,3076 доллара за евро против 1,3033 доллара за евро на завершении торгов в пятницу. "Поскольку курс американского доллара снижается, инвесторы предпочитают вкладывать деньги в сырье. Я настроен позитивно по отношению к рынку нефти", - заявил глава фонда Astmax Co Ltd из Токио Тетсу Имори (Tetsu Emori), слова которого приводит агентство Bloomberg.

Дополнительным фактором поддержки для рынка нефти служит положительная динамика азиатских фондовых площадок, которые растут на 1,2-1,3% на фоне позитивных корпоративных новостей. При этом сдерживающее влияние на динамику "черного золота" оказали макроэкономические данные из Китая. В частности, темпы деловой активности в промышленности страны оказались в июле самыми медленными за 17 месяцев - индекс PMI за месяц упал до 51,2 пункта по сравнению с 52,1 пункта в июне.