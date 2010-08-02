В освоение шельфа Черного и Азовского морей Украина вложит 7 млрд. грн.

Украина планирует в течение пяти лет инвестировать 7 млрд. грн. в освоение месторождений на шельфе Черного и Азовского морей.

Об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО в интервью газете «Сегодня».

«Необходимо вложить 7 млрд. грн. в течение пяти лет, чтобы мы могли получить годовую добычу не 1,2 млрд. кубов, а 3 млрд. кубов», – сказал он.

При этом Ю.БОЙКО добавил, что «этот газ пойдет на украинские нужды: обеспечение Крыма и Херсонской области».

Справка УНИАН. Украинский сектор шельфа Черного и Азовского морей составляет 133,7 тыс. кв. км и входит в Альпийско-Гималайский орогенный пояс, в котором расположены крупнейшие нефтегазоносные регионы Ирана, Ирака, Азербайджана, Северного Прикавказья и Румынии. Прогнозные ресурсы региона – более 1,5 млрд. тонн условного топлива в газовом эквиваленте.

В Украине единственным предприятием, которое занимается добычей нефти, газа и газового конденсата на шельфе Черного и Азовского морей, является ГАО «Черноморнефтегаз» совместно с ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины». На сегодняшний день в акватории Черного и Азовского морей сейсморазведкой выявлено 109 структур.

В силу различных причин геологоразведочные работы на шельфе Черного и Азовского морей до сих пор выполнялись в ограниченных объемах, в результате чего степень освоения ресурсов остается очень низкой – около 4%.