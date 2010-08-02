Бойко: Команда Тимошенко обвиняет сама себя

Смена тактики поведения «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже по спору с RUE произошла по инициативе бывшего руководства Кабмина - Бойко

Киев. 2 августа. УНИАН. Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявляет, что смена тактики поведения НАК «Нафтогаз Украины» в Арбитражном институте Стокгольмской торговой палаты по спору с компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) произошла по инициативе бывшего руководства Кабинета министров Украины.

Об этом он сказал в интервью газете «Сегодня», комментируя заявления Юлии ТИМОШЕНКО о том, что представители НАК «Нафтогаз Украины» отказались от исковых требований и проиграли суд.

«Это не мы, а они (ТИМОШЕНКО - ред.) отказались. Когда «Нефтегаз» получил письмо из «Газпрома» с просьбой не впутывать их в это дело, представители Кабмина Тимошенко тут же поменяли свою позицию, что привело в итоге к проигрышу в суде", - сказал Ю.БОЙКО.

При этом он добавил, что «они обвиняют сами себя. Думаю, надо обнародовать всю эту переписку «Нефтегаза» и «Газпрома», тогда все вопросы отпадут. Мы уже потом получили такое тяжелое наследство, когда из двух зол пришлось выбирать меньшее: отдавать деньгами, как требовал РУЭ, или газом».

При этом Ю.БОЙКО отметил, что правительство «никуда не торопится».

«Но мы никуда не торопимся. Пока изучаем решение суда, идут переговоры с "Газпромом", чтобы эта ситуация была урегулирована без нарушения газового баланса страны. Это ключевой момент. Никто не собирается передавать 11 млрд. куб. м газа и оставлять население грядущей зимой без тепла», - сказал министр.

На вопрос, возможно ли, что Украина не признает это решение и откажется его выполнять, Ю.БОЙКО ответил: «Это должны сказать юристы. Я могу ответить одно: у нас нет возможности отдавать в таких объемах ресурсы, которые, кстати, неизвестно куда исчезли».

«Это должны расследовать правоохранительные органы. По-моему, ни один человек в Украине не почувствовал, что эти 11 миллиардов кубов были. Это реальная проблема, которую мы получили в наследство, и нам надо ее решать, но не любой ценой», - добавил Ю.БОЙКО.

Напомним, 8 июня т.г. Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

1 июля Верховная Рада создала временную следственную комиссию для расследования итогов решения Стокгольмского арбитража.

Лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что во время судебных слушаний в Стокгольме НАК «Нафтогаз Украины» отказался от своей позиции о наличии правовых подтверждений законности приобретения этого газа у ОАО «Газпром».