КГГА возместит разницу в тарифах на теплоэнергию

Киевская городская государственная администрация возместит задолженность «Киевэнерго» перед газопоставщиками в ближайшие сроки.

Об этом сообщил и.о. председателя КГГА Александр ПОПОВ во время аппаратного совещания по рабочим вопросам с заместителями председателя КГГА, начальниками главных управлений и руководителями структурных подразделений КГГА, проинформировали УНИАН в пресс-службе горадминистрации.

«Сегодня существует острая необходимость погашения задолженности АК «Киевэнерго» по возмещению разницы в тарифах на тепловую энергию в сумме около 2 млрд. грн. Наша принципиальная позиция в этой ситуации уже определена, осталось только разработать механизм ее реализации”, - подчеркнул А.ПОПОВ.

К сожалению, добавил он, будет решаться этот вопрос, опять же, за счет привлечения кредита, но на этот раз денежный ресурс будет дешевым. “В этом нам помогает лично премьер-министр, а также Национальный банк, коммерческие банки”, - отметил и.о. председателя КГГА.

По его словам, “технологически мы способны реализовать запланированное в текущем месяце, поэтому думаю, что уже в ближайшее время жители Киева стабильно будут иметь газ, электроэнергию, тепло и горячую воду».