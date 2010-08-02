С 26 июля по 2 августа средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 26 июля по 2 августа средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – снизились на 0,1%, или 10 грн./тонна, – до 8120 грн./тонна; на бензин А-92 – увеличились на 0,2%, или 20 грн./тонна, – до 8280 грн./тонна; на бензин А-95 – снизились на 0,4%, или 30 грн./тонна, – до 8450 грн./тонна; на дизельное топливо – увеличились на 1,6%, или 110 грн./тонна, – до 7180 грн./тонна.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.