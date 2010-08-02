НКРЭ повысила предельные цены на газ для промпотребителей и бюджетников

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила предельные цены на газ для бюджетных организаций и учреждений, промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на август на 9,7% – до 2187,2 грн за тыс. куб. м (без НДС, сбора к утвержденному тарифу на газ в виде целевой надбавки, тарифов на транспортировку, распределение и поставку газа по регулируемому тарифу).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРЭ со ссылкой на соответствующие постановления комиссии от 30 июля № 1008 и №1009.

Напомним, что на протяжении мая-июля для этих категорий потребителей предельный уровень цен на газ был зафиксирован на уровне 1992,8 грн. за тыс. куб. м.

НКРЭ ежемесячно пересматривает предельный уровень цен на газ, реализуемый бюджетным организациям и промпотребителям. При расчете предельных цен в качестве одной из составляющих учитываются курсовые колебания официального курса гривни по отношению к доллару.