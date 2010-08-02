Бойко: Инвестиции в модернизацию ГТС позволят экономить

Инвестиции в модернизацию украинской газотранспортной системы (ГТС) в размере 1,2 млрд. долл. позволят ежегодно экономить до 1,5 млрд. куб. м газа, используемого для перекачки газа в Европу.

Об этом сказал министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО в интервью газете «Сегодня».

«Есть технический план реконструкции, наша делегация работает по нему с Евросоюзом для получения под эти работы льготных кредитов. За три года надо заменить трубопроводов на сумму примерно 300 млн. долларов, и еще 800 млн. долларов пойдет на замену 60 газоперекачивающих агрегатов и связанной с ними структуры. Это позволит экономить примерно миллиард кубов газа в этом году и еще 500 млн. в следующем», - сказал Ю. БОЙКО.

При этом он добавил, что «в итоге используем для перекачки газа в Европу не 4, а 3 млрд. кубов газа, который мы покупаем у России».

Как сообщал УНИАН, ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» уже объявил о сокращении использования топливного газа за счет запуска 13 электроприводных газоперекачивающих агрегатов (ГПА). Компания планирует продолжать установку электроприводных ГПА и рассматривает возможность выпуска в Украине необходимых для них двигателей.