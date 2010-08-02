Fitch подтвердило рейтинги "Газпрома" на уровне «BBB»

Сегодня Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") ОАО «Газпром» в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB". Прогноз по долгосрочным РДЭ – "Стабильный".

Как сообщает сайт Fitch Ratings, одновременно агентство подтвердило приоритетный необеспеченный рейтинг «Газпрома» на уровне "BBB" и краткосрочный РДЭ компании "F3". Рейтинг программы эмиссии долговых обязательств Gaz Capital S.A. подтвержден на уровне "BBB".

Подтверждение рейтингов «Газпрома» отражает его сильные рыночные позиции как одного из ведущих производителей газа в мире (15% мировых объемов добычи газа в 2009 г.) с большой базой запасов и длинным показателем кратности запасов, а также как поставщика приблизительно четверти газа, потребляемого в Европе.

Fitch ожидает, что структура бизнеса и финансовые показатели группы продолжат поддерживаться долгосрочными контрактами на экспорт газа в Европу, которые обеспечивают базу для осуществления высоко капиталоемких газовых проектов с крупными стартовыми капиталовложениями и длительным подготовительным этапом и способствуют надежности поставок газа потребителям. Несмотря на некоторое давление в сторону включения спотовой составляющей в цены по экспортным продажам газа в Европу, Fitch ожидает, что существующая структура цен на газ по экспорту в Европу, которые увязаны с рыночными ценами на нефтепродукты, в значительной мере будет сохранена.

Компания также получает преимущества от улучшения экономической отдачи по внутренним продажам, которые стали прибыльными в 2009 г., а также от владения российской газотранспортной системой и от своего эксклюзивного права экспортировать газ, произведенный в России.

Кроме того, рейтинги принимают во внимание сильные показатели кредитоспособности «Газпрома», о чем свидетельствует маржа EBITDAR за 2009 г. в 40,8% и чистый левередж, скорректированный по денежным средствам от операционной деятельности (FFO), в 1,6x. Эти показатели были сравнимы с показателями сопоставимых нефтегазовых компаний в рейтинговой категории "BBB".

В то же время Fitch не прогнозирует существенного улучшения коэффициентов, связанных с левереджем, в краткосрочной перспективе с учетом стратегии компании, ориентированной на рост, которая предполагает высокую капиталоемкость деятельности и потенциальные приобретения. Fitch ожидает, что чистый левередж, скорректированный по денежным средствам от операционной деятельности (FFO), у «Газпрома» останется в диапазоне 1,5x-1,6x в 2010-2011 гг. на основании прогноза по цене на нефть по базовому сценарию Fitch в 70 долл. за барр. в 2010 г. и 65 долл. за барр. в 2011 г.

Рейтинги также учитывают транзитный риск по прибыльным экспортным продажам «Газпрома» в Европу, который, как ожидается, будет сглаживаться в среднесрочной перспективе за счет сооружения новых трубопроводов.