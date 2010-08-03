Кабмин выделил средства на ликвидацию шахт

Кабинет министров Украины решил выделить из Стабилизационного фонда Госбюджета 286,137 млн. грн. на финансирование работ, связанных с ликвидацией угледобывающих предприятий.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина (от 14 июля т.г. №1459-р), обнародованном на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно документу, средства будут выделены за счет нераспределенных остатков Стабфонда Госбюджета-2010 год, поступлений от приватизации и продажи земли, а в случае недостаточности указанных средств их планируется привлечь за счет размещения государственных ценных бумаг.

Деньги будут направлены на финансирование работ на 107 шахтах, ликвидация которых была начата в период 1997-2008 гг.