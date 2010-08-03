Фьючерсы на нефть повысились

Фьючерсы на нефть в понедельник закрылись выше отметки 80 долларов за баррель впервые с мая после того, как ряд благоприятных данных по производственному сектору укрепил веру инвесторов в восстановление мировой экономики, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 2,39 доллара, или на 3%, до 81,34 доллара за баррель, самого высокого уровня закрытия с 4 мая.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 2,77 доллара, или на 3,5%, до 80,95 доллара за баррель.

Цены на нефть выросли наряду с ценами на другие сырьевые товары и котировками акций на мировых рынках после того, как индексы менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США, еврозоны и Великобритании оказались лучше прогнозов. Эти отчеты укрепили веру инвесторов в то, что экономический рост продолжается после того, как в течение нескольких недель выходили неоднозначные индикаторы.

Похожий оптимизм относительно будущего спроса на сырье вызвал повышение цен на нефть в два раза в 2009 году, хотя за повторными волнами роста выше 80 долларов за баррель с октября следовали быстрые откаты.

Тем не менее, есть вероятность того, что запасы нефти снизятся после наблюдавшегося в последнее время роста на рынке фьючерсов. Согласно опубликованному на прошлой неделе отчету Министерства энергетики США, запасы нефти выросли на 7,3 млн. баррелей. При этом запасы находятся значительно выше среднего уровня, несмотря на месяцы экономического роста.

Согласно среднему прогнозу аналитиков, запасы нефти на неделе 24-30 июля сократились на 200 тыс. баррелей, а запасы бензина упали на 800 тыс. Ожидается, что запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, выросли на 700 тыс. баррелей. Министерство энергетики США опубликует данные по запасам в среду.

Сентябрьские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли в цене на 4,61 цента, или на 2,2%, до 2,1685 доллара за галлон. Сентябрьские фьючерсы на топочный мазут выросли в цене на 6,57 цента, или на 3,2%, до 2,1538 доллара за галлон.