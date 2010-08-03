«Фронт перемен» считает повышение тарифов на газ неоправданным

Политическая партия «Фронт перемен» требует провести независимый аудит целесообразности повышения на 50% с 1 августа этого года тарифов на газ для населения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Согласно сообщению, заместитель председателя «Фронта перемен», координатор направления «Бюджет роста» в «Правительстве перемен» Андрей ПЫШНЫЙ считает, что власть не имела никаких оснований в полтора раза повышать тарифы на газ для населения с 1 августа.

По его мнению, экономическая целесообразность такого решения правительства очень сомнительна. «Непонятно, каким образом 30-процентная скидка на российский газ, полученная в обмен на пролонгацию срока пребывания Черноморского флота в Крыму, превратилась в 50-процентное повышение цены на газ для населения? Это откровенное издевательство над людьми», – подчеркнул политик.

А.ПЫШНЫЙ отметил, что необходимо провести независимый аудит целесообразности повышения тарифов на газ для населения. Для этого власть должна предоставить исчерпывающую информацию об экономических основаниях, которыми руководствовались в Кабинете Министров, принимая это позорное решение.

Напомним, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики своими постановлениями от 13 июля увеличила с 1 августа 2010 года на 50% отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля 2010 года премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в телеэфире заявил, что необходимость повышения тарифов на газ отпала в результате договоренностей с Россией о снижении цены на газ. «Мы однозначно об этом сказали уже, что тарифы для населения пересматриваться не будут. В этом году мы получили возможность не пересматривать отпускные цены на газ для промышленности», – заявил он.

Вместе с тем, 29 июля в интервью общенациональным телеканалам и информагентствам Н.АЗАРОВ выразил удивление критикой со стороны экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на решение о повышении тарифов на газ для населения. Он сказал, что повышения цены на газ невозможно было избежать в результате подписания харьковских соглашений, поскольку ими цена снижалась лишь на 100 долларов, а формула ее расчета, определенная январскими контрактами 2009 года, не была изменена. При этом он подчеркнул, что Украина не приостанавливает работу с Россией с целью добиться изменения формулы расчета цены на газ.

Справка УНИАН. 21 апреля 2010 года в Харькове в ходе рабочего визита Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину были подписаны дополнения к контракту на поставку природного газа между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» от 19 января 2009 года.

Согласно дополнениям, платежи за газ НАК «Нафтогаз Украины» будет осуществлять со скидкой на величину снижения экспортной пошлины при поставках газа в Украину, которая устанавливается правительством РФ. Снижение составит 100 долл. за 1 тыс. куб. м газа, но не более 30% от цены газа, и будет распространяться на объемы поставок 30 млрд. куб. м в 2010 году и 40 млрд. куб. м – в последующие годы.