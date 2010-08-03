Литва намерена построить газопровод в обход России

Литва намерена построить газопровод Amber, который соединит страны Прибалтики с газотранспортной системой ЕС в обход России.

Газета "Коммерсант" пишет, что в случае реализации проекта Литва сможет получать газ со строящегося польского терминала сжиженного природного газа. Сейчас единственным поставщиком газа в Литву является российский "Газпром".

В апреле 2010 года Литва и Польша подали в Еврокомиссию заявку на строительство Amber в рамках программы развития европейских энергетических сетей. 2 августа операторы газотранспортных систем Польши и Литвы Gaz System и Lietuvos Dujos подписали меморандум по строительству Amber. Данный документ, который будет передан в Еврокомиссию в первом квартале 2011 года, предусматривает проведение анализа целесообразности строительства Amber.

Новый трубопровод пропускной способностью до 5 миллиардов кубометров газа в год пройдет из Литвы в Польшу. Этого объема топлива хватит, чтобы обеспечить потребности в газе Литвы, Латвии и Эстонии. Стоимость проекта, который будет завершен к 2015 году, оценивается в 600 миллионов евро.

Стоит отметить, что параллельно власти Литвы инициировали раздел Lietuvos Dujos на транспортную и торговую составляющие, также пытаясь избавиться от влияния "Газпрома". Сейчас более 37 процентов Lietuvos Dujos принадлежит российскому концерну. Среди прочих акционеров компании числятся немецкая E.ON Ruhrgas и правительство Литвы. Gaz System S.A принадлежит правительству Польши.

Как отмечает Лента.ру, страны Прибалтики платят за российский газ самые высокие цены в ЕС. Так, цена природного газа в Литве на 100-150 долларов выше цен на газ в Западной Европе.