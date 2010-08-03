Госпотребстандарт проверит качество нефтепродуктов

Госпотребстандарт намерен начать проверку качества нефтепродуктов на рынке Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Госпотребстандарта Олег ПОВОЛОЦКИЙ.

Он отметил, что в прошлом году на эти цели правительство не предусматривало средств, а в текущем году средства предусмотрены, однако еще не поступили в Госпотребстандарт.

«На сегодняшний день основной проблемой контроля нефтепродуктов является отсутствие средств на отбор образцов и проведение лабораторных исследований… В этом году средства выделены и, думаю, что в третьем квартале мы получим первые транши и будем активнее вести себя на рынке проверки именно качества химико-физических показателей нефтепродуктов», - сказал О.ПОВОЛОЦКИЙ.

Кроме того, он подчеркнул, что на сегодняшний день Госпотребстандарт ведет работу по пересмотру технических условий компонентов бензинов.