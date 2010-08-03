Цену на нефть толкает вверх слабый доллар

Стоимость нефти увеличивается на торгах на фоне слабого доллара

Стоимость нефти увеличивается на торгах во вторник на фоне ослабления доллара и ожиданиях снижения запасов сырья в США, сообщает РИА Новости.

Цену нефти толкает вверх слабый доллар

Стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 18.30 мск увеличилась на 0,3 доллара за баррель, или на 0,37% - до 81,64 доллара за баррель. Спотовая цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent на 18.54 мск повысилась на 0,81 доллара, или на 0,99% - до 81,93 доллара за баррель. "Данные по индексу ISM были не так уж плохи в сравнении с ожиданиями, что стало позитивным сигналом для нефти и рынка акций, - заявил агентству Bloomberg аналитик BNP Paribas SA Гарри Чилингуириан (Harry Tchilinguirian). - Но последняя порция макроэкономической статистики доказывает, что активность в экономике снижается. Вероятно, нефть несколько сдаст позиции".

Курс доллара к основным мировым валютам продолжил начатое в понедельник снижение, которое ускорилось во вторник на фоне публикации слабых данных по промышленным заказам, расходам потребителей и рынку вторичного жилья в США. Инвесторы опасаются, что ФРС может объявить о новых мерах по стимулированию экономического роста ввиду его "затухания", наблюдаемого в последнее время. Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США по состоянию на 18.58 мск снизился на 0,35% до 80,66 пункта.

Управление по энергетической информации министерства энергетики США в среду опубликует данные по запасам нефти в стране за неделю, завершившуюся 30 июля. Как полагают аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 1,5 миллиона баррелей - до 360,8 миллиона баррелей. По итогам понедельника стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil на Нью-Йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) повысилась на 2,39 доллара - до 81,34 доллара за баррель.