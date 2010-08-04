Сегодня Кабмин утвердит состав Набсовета «Нафтогаза»

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 4 августа, рассмотрит вопрос утверждения персонального состава Наблюдательного совета и ревизионной комиссии НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сказано в повестке дня заседания Кабмина, обнародованной на правительственном портале.

В повестку дня также включены вопросы утверждения титулов строительства объектов госпредприятия «Международный аэропорт «Львов» (титул реконструкции пассажирского терминала и внешних инженерных сетей).

Также правительство рассмотрит законопроекты о внесении изменений в Закон «О Таможенном тарифе Украины» и «Об ускоренном пересмотре регуляторных актов, принятых органами и должностными лицами местного самоуправления».

На завтрашнем заседании Кабмина предполагается также внести изменения в Порядок расчета и уплаты в Госбюджет рентной платы за нефть, природный газ и газовый конденсат, и утвердить порядок погашения долгов генкомпаний за топливо, предоставленное в 1997-2000 гг. согласно правительственным решениям.