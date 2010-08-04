Украина увеличила транзит газа в ЕС на 21%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в январе-июле 2010 года увеличила транзит природного газа в страны Европы на 21%, или 9,679 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 55,783 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что в июле т.г. компания сократила транзит природного газа в страны Европы на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 6,494 млрд. куб. м.

Также в сообщении отмечено, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в январе-июле т.г. увеличилась на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 88,089 млрд. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» сократила транзит природного газа в страны Европы на 20,4%, или 24,4 млрд. куб. м, по сравнению с 2008 годом – до 95,2 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.