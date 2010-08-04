«Нафтогаз» за июльский газ должен «Газпрому» 780 млн. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» в августе должен заплатить ОАО «Газпром» 780 млн. долл. за газ, полученный в июле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.

«Сумма (платежа – УНИАН) составит 780 млн. долл.», – сказал Е.БАКУЛИН.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК «Нафтогаз Украины» обязан ежемесячно направлять ОАО «Газпром» платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сегодняшнего дня вовремя и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.