Правительство начинает готовиться к зиме

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил правительству активизировать работу по подготовке к отопительному сезону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Кабинета министров.

«Прошу тщательно проанализировать состояние дел во всех отраслях, предоставить информацию по выполнению графиков ремонтных работ и созданию межсезонных запасов материально-технических ресурсов на объектах топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и в других отраслях реального сектора экономики», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он подчеркнул, что первоочередное внимание необходимо уделить обеспечению страны углем для нужд тепловой энергетики и населения. Для этого вице-премьер поручил взять под контроль подготовку очистных забоев на государственных шахтах, увеличить добычу угля и производство угля необходимых марок при соблюдении необходимого качества.

А.КЛЮЕВ также подчеркнул необходимость соблюдения графиков создания запасов твердого топлива на электростанциях.