Промпредприятия продолжают наращивать долги за газ - Клюев

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ отмечает, что промышленные предприятия продолжают накапливать задолженность за потребленный газ, и общая сумма задолженности всех категорий потребителей уже достигла 7 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Кабинета министров.

«На сегодняшний день недоплата за использованный потребителями газ составляет 7 млрд. грн., что составляет 20% его стоимости. Наращивают задолженность преимущественно предприятия промышленного комплекса, несмотря на позитивную динамику производства и увеличение доходов. Наибольшая часть долга приходится на тепловую энергетику – долг этого года составляет 3,9 млрд. грн. Придется с должниками вести отдельный диалог», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он подчеркнул, что ситуацию с расчетами за газ необходимо нормализировать до начала отопительного сезона.

Первый вице-премьер обратил внимание Минтопэнерго и МинЖКХ на необходимость решения этого вопроса в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, ДК «Газ Украины» заявила, что будет заключать договоры с предприятиями коммунальной теплоэнергетики на снабжение природным газом в новом отопительном сезоне 2010-2011 гг. при условии их полного расчета за природный газ, потребленный с 1 октября 2009 г.