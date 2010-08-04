Фьючерсы на нефть на NYMEX

Котировки фьючерсов на нефть во вторник продолжили рост, превысив отметку 82 доллара за баррель впервые с мая. При этом фьючерсы на нефть проигнорировали разочаровывающие экономические данные США, которые вызвали снижение цен на других рынках, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Росту цен на нефть также способствовало снижение доллара США, которое делает нефть, цены на которую исчисляются в долларах, более привлекательным активом для держателей других валют. Цены на нефть также выросли на фоне ожиданий, что запасы снизятся ввиду последствий тропического шторма в Мексиканском заливе в прошлом месяце.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,21 доллара, или на 1,5%, до 82,55 доллара за баррель, самого высокого уровня закрытия с 4 мая.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 1,86 доллара, или на 2,3%, до 82,68 доллара за баррель.

Рынок нефти проигнорировал данные по рынку жилья и производственному сектору США, которые указали на замедление экономики США, даже несмотря на то, что американские акции и цены на другие сырьевые товары, включая медь, упали после выхода этих данных во вторник утром.

Согласно данным Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс подписанных договоров о продаже жилья на вторичном рынке в июне упал на 2,6% до 75,7, тогда как консенсус-прогноз предполагал, что индекс останется без изменений по сравнению с маем. Число подписанных договоров о продаже жилья в США в июне упало ввиду отмены правительственных субсидий на покупку жилья.

Между тем, объем новых производственных заказов в США в июне упал на 1,2%, тогда как прогнозировалось снижение на 0,5%. Эти данные предоставили еще один признак того, что экономика США, возможно, ослабевает.

Одним из факторов, на котором сфокусировался рынок, было ослабление доллара. Пара евро/доллар торговалась по 1,3229 против 1,3180 в понедельник.

Согласно среднему прогнозу аналитиков, запасы нефти на неделе 24-30 июля сократились на 1,6 млн. баррелей, запасы бензина – на 800 000 баррелей. Ожидается, что запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, выросли на 1,1 млн. баррелей. Данные будут опубликованы Министерством энергетики США сегодня.

Сентябрьские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли в цене на 2,5 цента, или на 1,2%, до 2,1935 доллара за галлон. Сентябрьские фьючерсы на топочный мазут выросли в цене на 4,62 цента, или на 2,2%, до 2,2000 доллара за галлон.