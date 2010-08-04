Украина накопила в ПХГ 19,6 млрд. кубометров газа

На сегодняшний день в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины накоплено 19,6 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.

«У нас в подземные хранилища закачано газа 19,6 млрд. кубометров», - сказал он.

При этом Е.БАКУЛИН отметил, что с апреля по октябрь Украина планирует закачать в ПХГ 13,4 млрд. кубометров газа, из которых 8,3 млрд. - импортный, 5,1 – отечественный.

По его словам, что остатки газа на апрель составляли 11,5 млрд. кубометров.

Кроме того, Е.БАКУЛИН сообщил, что с 15 апреля по 1 августа было закачано около 8 млрд. кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, до начала нового отопительного сезона НАК «Нафтогаз Украины» планирует накопить в ПХГ около 27 млрд. куб. м газа.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.