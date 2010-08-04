В РФ проведут госэкоэкспертизу ТЭО морского участка «Южного потока»

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) проведет государственную экологическую экспертизу проектной документации «Технико-экономическое обоснование проекта морского участка газопровода «Южный поток».

Как сообщили УНИАН в Ростехнадзоре, установлен 70-дневный срок проведения экспертизы, соответствующий приказ подписан руководством ведомства.

Справка УНИАН. С целью диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» планирует строительство газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – проект «Южный поток».

Предусматривается, что морской участок газопровода пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Российская» на российском побережье до побережья Болгарии. Его общая протяженность составит около 900 км, максимальная глубина – более 2 км. Производительность морского участка «Южного потока» составит почти 63 млрд. куб. м в год.

Для реализации сухопутной части проекта за границей с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Положениями этих документов предусмотрено создание совместных проектных компаний для выполнения ТЭО проекта и, в случае подтверждения технической осуществимости и коммерческой целесообразности, последующее проектирование, строительство и эксплуатация газопровода «Южный поток» на территориях стран-участниц.