Кабмин принял за основу финплан «Нафтогаза» на 2010 год

Кабинет министров Украины принял за основу финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений ВАКУЛИН.

«Финплан принят за основу. Есть незначительные замечания, которые будут устранены до следующего заседания правительства», - сказал он.

Он также дал понять, что дефицит, закладываемый в проект финплана, будет меньше 10 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Ю. БОЙКО на заседании Кабинета министров заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» планирует завершить текущий год с дефицитом не более 1% ВВП.

Ранее премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявлял, что дефицит «Нафтогаза» на конец текущего года составит 10 млрд. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.