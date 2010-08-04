ТВЭЛ подал заявку на строительство на Украине завода

Российское ОАО "ТВЭЛ" (один из мировых лидеров в производстве топлива для реакторов АЭС) в среду передало украинской стороне свои предложения для участия в конкурсе по организации на Украине производства ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000, сообщил РИА Новости официальный представитель топливной компании ТВЭЛ Иван Дыбов. "Предложения были переданы сегодня", - сказал он.

Ранее сообщалось, что министерство топлива и энергетики Украины продлило до 4 августа срок приема предложений участников конкурса по отбору технологии и партнера для организации в стране производства ядерного топлива. Это было сделано в связи с обращением американской компании Westinghouse Electric.

Межведомственная конкурсная комиссия по проведению отбора технологии создания на Украине предприятия по изготовлению ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000 18 июня утвердила порядок проведения конкурса, методику оценки предложений участников и тексты приглашений для участия в конкурсе компаниям "ТВЭЛ" и Westinghouse Electric Company.

Участникам конкурса 21 июня были предоставлены документы, необходимые для подготовки конкурсных предложений, срок подачи которого сначала был ограничен 21 июля 2010 года, но затем продлен.