ТВЭЛ подал заявку на строительство на Украине завода

19:00, 04 августа 2010
Энергетика
0

...по производству ЯТ

Российское ОАО "ТВЭЛ" (один из мировых лидеров в производстве топлива для реакторов АЭС) в среду передало украинской стороне свои предложения для участия в конкурсе по организации на Украине производства ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000, сообщил РИА Новости официальный представитель топливной компании ТВЭЛ Иван Дыбов. "Предложения были переданы сегодня", - сказал он.

Ранее сообщалось, что министерство топлива и энергетики Украины продлило до 4 августа срок приема предложений участников конкурса по отбору технологии и партнера для организации в стране производства ядерного топлива. Это было сделано в связи с обращением американской компании Westinghouse Electric.

 Межведомственная конкурсная комиссия по проведению отбора технологии создания на Украине предприятия по изготовлению ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000 18 июня утвердила порядок проведения конкурса, методику оценки предложений участников и тексты приглашений для участия в конкурсе компаниям "ТВЭЛ" и Westinghouse Electric Company.

Участникам конкурса 21 июня были предоставлены документы, необходимые для подготовки конкурсных предложений, срок подачи которого сначала был ограничен 21 июля 2010 года, но затем продлен.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter