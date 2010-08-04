РФ готова продать Украине 10% акций МЦ по обогащению урана

Москва. Россия готова продать Украине 10% акций Международного центра по обогащению урана.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сообщил на заседании комиссии по контролю за иностранными инвестициями в Москве.

«Все необходимые формальности с российской стороны выполнены. Мы готовы продать нашим украинским партнерам пакет в 10% акций», - сказал В.ПУТИН.

Он напомнил, что Украина пожелала присоединиться к деятельности центра несколько лет назад.

В.ПУТИН убежден, что такая кооперация позволит существенно повысить конкурентоспособность атомной энергетики Украины и создаст дополнительные условия для реализации совместных крупных проектов в сфере атомной энергетики.

В.ПУТИН напомнил, что задача центра состоит в том, чтобы обеспечивать неядерным странам стабильный доступ к топливу для атомных электростанций и одновременно надежно гарантировать соблюдение режима нераспространения ядерного оружия.