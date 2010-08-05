В британской ядерном центре произошел крупный пожар

В британском научно-исследовательском центре по производству ядерного оружия в городе Олдермастон в ночь на среду произошел крупный пожар, сообщает газета The Telegraph.

Представитель британского правительства сообщил, что возгорание произошло в той части комплекса, где нет ядерным материалов.

Между тем местные СМИ сообщают, что перекрыты все дороги в радиусе семи километров вокруг ядерного комплекса. Произведена частичная эвакуация жителей близлежащих к научному центру домов. В последние часы министерство обороны Великобритании, которому принадлежит ядерный центр, заявило, что инцидент является «незначительным».

«Газета.Ru»