В британской ядерном центре произошел крупный пожар
09:10, 05 августа 2010Энергетика
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Ядерные материалы не пострадали
В британском научно-исследовательском центре по производству ядерного оружия в городе Олдермастон в ночь на среду произошел крупный пожар, сообщает газета The Telegraph.
Представитель британского правительства сообщил, что возгорание произошло в той части комплекса, где нет ядерным материалов.
Между тем местные СМИ сообщают, что перекрыты все дороги в радиусе семи километров вокруг ядерного комплекса. Произведена частичная эвакуация жителей близлежащих к научному центру домов. В последние часы министерство обороны Великобритании, которому принадлежит ядерный центр, заявило, что инцидент является «незначительным».
«Газета.Ru»
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