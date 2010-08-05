Россия рассчитывает на новые проекты с BP
09:30, 05 августа 2010Энергетика
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Вскоре компанию возглавит экс-глава ТНК-BP
Вице-премьер России Игорь Сечин в ходе встречи с Робертом Дадли и нынешним главой BP Тони Хейвордом высказался за расширение сотрудничества с британской компанией BP и появление новых проектов.
"Мы рассчитываем на ваш опыт господин Дадли, на появление новых проектов в нашем новом сотрудничестве", - сказал Сечин.
Он подчеркнул, что назначение Дадли новым главой BP с 1 октября 2010 года имеет большое значение для России, поскольку он в свое время возглавлял российско-британское СП ТНК-BP.
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