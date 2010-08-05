Россия рассчитывает на новые проекты с BP

Вице-премьер России Игорь Сечин в ходе встречи с Робертом Дадли и нынешним главой BP Тони Хейвордом высказался за расширение сотрудничества с британской компанией BP и появление новых проектов.

"Мы рассчитываем на ваш опыт господин Дадли, на появление новых проектов в нашем новом сотрудничестве", - сказал Сечин.

Он подчеркнул, что назначение Дадли новым главой BP с 1 октября 2010 года имеет большое значение для России, поскольку он в свое время возглавлял российско-британское СП ТНК-BP.