Из аварийной скважины ВР собрано 3/4 нефти

Собрано почти три четверти - порядка 152 млн галлонов - нефти, вылившейся из аварийной скважины ВР в воды Мексиканского залива. Об этом со ссылкой на Национальное управление США по проблемам океана и атмосферы /НОАА/ сообщила накануне телекомпания CNN.

Согласно оценкам специалистов, передает ИТАР-ТАСС, только 26% разлившейся нефти остается на поверхности залива и на некоторой глубине. Сгустки нефти, которые были выброшены на расположенные на побережье Мексиканского залива пляжи, также собраны, отмечают представители отвечавших за очистку от нефти побережья служб.

Кроме того, согласно сообщению компании ВР, которой принадлежит аварийная скважина, сегодня успешно прошла операция по закупориванию колодца. Еще во вторник вечером специалисты компании начали закачивать туда буровую смесь и цемент. "Нефть, напиравшая из глубины, отступила, и в скважине образовалась большая "пробка", - отмечается в заявлении компании.

Однако на этом работы по окончательной консервации "нефтяного колодца" пока не закончены. Эксперты планируют не только наблюдать за тем, как поведет себя образовавшаяся "пробка", но и вести дальнейшую закачку буровой смеси и цемента на дно скважины. "Это займет еще несколько недель, но уже сейчас можно сказать, что скважина не представляет опасности, хотя необходимо завершить работы на дне "колодца", - заявил глава Национальной службой по чрезвычайным ситуациям Тед Аллен.