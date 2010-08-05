С кем Украина построит завод по фабрикации ядерного топлива?

Межведомственная комиссии по выбору технологии и партнера строительства завода по фабрикации ядерного топлива планирует в конце августа провести итоговое заседание, на котором будет определен победитель соответствующего конкурса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заместитель министра топлива и энергетики Наталия ШУМКОВА.

По ее словам, конкурсанты ОАО "ТВЭЛ" и Westinghouse Electric уже подали на рассмотрение комиссии свои предложения.

«Обе компании подали документы. Ни одна из компаний не сняла свою кандидатуру», - сказала замминистра.

По ее словам, до конца следующей недели эксперты комиссии и Министерства топлива и энергетики сформулируют свои вопросы к участникам конкурса, после чего конкурсанты в течение двух недель должны будут предоставить ответы на них.

После этого будет проведено итоговое заседание комиссии.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Украина открыла процедуру конкурса по отбору технологии и партнера по строительству завода по фабрикации ядерного топлива, направив участникам конкурса – ОАО «ТВЭЛ» (Российская Федерация) и Westinghouse Electric Company (США) – документы, необходимые для подготовки конкурсных предложений. При этом участники должны были предоставить свои предложения по реализации проекта до 4 августа.

Справка УНИАН. Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

В соответствии с утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программой «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.

Украина хочет реализовывать данный проект в формате СП, при этом иметь контрольную долю в предприятии.