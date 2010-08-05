В бухте Портовой на берег выведена вторая линия «Северного потока»

Вторая линия «Северного потока» выведена на берег в бухте Портовая (Ленинградская область, Россия).

Об этом УНИАН сообщили в правительстве Ленинградской области.

«Протаскивание нитки газопровода на берег осуществляет трубоукладочное судно Castoro Sei (Касторо-6), вставшее на якоря примерно в километре от береговой линии. Первая нитка была протянута на берег неделю назад – 28 июля. Параллельно продолжается строительство берегового участка газопровода протяженностью 1,5 км и наземных сооружений», - говорится в сообщении.

Нитка газопровода укладывается в траншею, которая позднее будет засыпана до первоначального уровня морского дна. Это защитит газопровод «Северный поток» от любых внешних воздействий, включая лед, течения и волны. Чтобы защитить траншею и ограничить рассеивание осадочных пород, в месте выхода газопровода на берег в зоне прибоя была сооружена временная дамба с обеих сторон от трассы.

Технический директор компании «Nord Stream» Сергей СЕРДЮКОВ отметил, что такая операция в России проведена впервые с трубами столь большого диаметра, веса и длины.

В сообщении отмечается, что строительство ведется точно по графику. Вторую нитку газопровода в бухте Портовая вывели на берег даже с опережением плана - на 4,5 часа раньше.

Как сообщал УНИАН, 3 июля первая нитка газопровода «Северный поток» достигла европейского материка и вышла на сушу в Лубмине (Германия).

Бухта Портовая вблизи Выборга является стартовой точкой газопровода «Северный поток» через Балтийское море. В этой точке он будет соединен с сухопутным газопроводом «Грязовец–Выборг» – частью газотранспортной системы России. Газ будет подаваться в газопровод «Северный поток» с компрессорной станции «Портовая», расположенной примерно в 3 км от берега. Газопровод «Грязовец-Выборг» и компрессорная станция «Портовая» строятся и будут эксплуатироваться ОАО «Газпром».

Справка УНИАН. Газопровод Nord Stream (Северный поток) должен соединить Россию и Евросоюз через акваторию Балтийского моря от Выборга до Грайфсвальда (Германия). Проект реализуют «Газпром» и немецкие компании E.ON и BASF.

Как ожидается, первая нитка Nord Stream мощностью 27 млрд. куб. метров в год будет построена к 2011 году, а вторая аналогичной мощности - к 2012 году.