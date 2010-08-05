Бойко рассказал, что необходимо для модернизации украинской ГТС

Министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО заявляет, что неизменным принципом в вопросе использования транзитных мощностей для Украины является соблюдение международных обязательств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго со ссылкой на Ю.БОЙКО.

«Неизменными принципами в вопрос использования собственных транзитных мощностей для Украины были и остаются соблюдение международных обязательств, открытость, недискриминационность и прогнозируемость», - отметил Ю.БОЙКО.

Отмечая важное место Украины как ключевого транзитного государства в обеспечении энергоресурсами европейских стран, министр заявил о важности углубления сотрудничества с Европейским Союзом в вопросе привлечения инвестиций для модернизации отечественной газотранспортной системы.

Ю.БОЙКО подчеркнул, что для повышения уровня безопасности и эффективности работы газотранспортной системы Украина нуждается в привлечении как значительных инвестиций, так и современных технологий.

«Эффективная реализация договоренностей по вопросам модернизации украинской ГТС обеспечит существенное повышение уровня энергетической безопасности Украины, станет важным шагом в контексте европейской интеграции нашей страны, и будет способствовать последующему росту международного авторитета Украины, как надежного партнера на европейском газовом рынке», - отметил министр.

Ю.БОЙКО отметил, что Украина осуществила ряд важных шагов в направлении сотрудничества в энергетической сфере с европейским содружеством.

«С целью привлечения средств для модернизации украинской ГТС в марте 2009 года в Брюсселе состоялась общая ЕС-Украина международная конференция относительно модернизации газотранспортной системы Украины. Во время конференции украинская сторона предоставила «мастер-план» относительно модернизации ГТС», - напомнил он.

Еще одним важным шагом к европейской интеграции Ю.БОЙКО назвал принятие Закона «Об основах функционирования рынка природного газа» в июле этого года, который призван обеспечить приведение законодательства Украины в соответствие с основными положениями законодательства ЕС, стабилизировать функционирование рынка газа и его последующее развитие с учетом интересов потребителей и государства.

Как сообщал УНИАН, Министерство топлива и энергетики Украины намерено привлечь 6,5 млрд. долл. на реализацию инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины до 2018 года.