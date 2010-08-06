"Дочка" ДТЭК запараллелила энергосистемы Украины и Молдовы

Дочерняя компания крупнейшего в Украине частного энергетического холдинга ДТЭК - ООО «Пауэр Трейд» с июля т.г. выступает в роли оператора параллельной работы энергосистем Украины и Молдовы.

Об этом УНИАН сообщил источник в НЭК «Укрэнерго».

По словам собеседника агентства, речь идет об администрировании взаиморасчетов по сальдированным перетокам электроэнергии между энергосистемами двух стран.

«Пауэр Трейд» администрирует расчеты по сальдо-перетокам, взяв на себя функцию «Укринтерэнерго», которое ранее проводило эту работу в рамках утратившего силу контракта с молдавским оператором Energocom», - пояснил источник.

Он подчеркнул, что речь не идет о коммерческом экспорте, для осуществления которого необходимо на проводимых "Укрэнерго" аукционах приобрести доступ к межгосударственным линиям электропередачи, соединяющим энергосистемы Украины и Молдовы.

Согласно данным, обнародованным оператором энергосистемы Украины НЭК «Укрэнерго», в период с июня по август величина свободной пропускной способности межгосударственного сечения Украина-Молдова для организации коммерческих поставок уменьшилась с 185 до 85 МВт

В пресс-службе ДТЭК УНИАН подтвердили, что ООО «Пауэр Трейд» с июля осуществляет оформление итоговых месячных сальдо-перетоков между Украиной и Молдовой. Указанная работа осуществляется в рамках контракта между компанией и молдавским оператором Energocom, который был заключен 17 февраля 2010 года.

По данным Минтопэнерго, итоговый сальдо-переток между энергосистемами Украины и Молдовы в январе-июне 2010 года составил 3,5 млн. кВт/ч электроэнергии в направлении Молдовы.

Как сообщал УНИАН, распоряжением от 21 июля №1507-р Кабинет министров Украины разрешил экспортировать электроэнергию в Молдову по оптовой рыночной цене (ОРЦ) без учета объемов дотаций для компенсации расходов, связанных с поставкой электроэнергии по регулируемому тарифу. По расчетам игроков рынка, ориентировочная цена электроэнергии на границе Украина - Молдова без учета дотационных сертификатов на сегодняшний день составляет около 345 грн. за МВт/ч (без НДС) и около 414 грн. за МВт/ч (с НДС).

Справка УНИАН. Украина прекратила коммерческий экспорт электроэнергии в Молдову с 1 января 2009 года. Экспортные поставки были прекращены в связи с односторонним отказом молдавской стороны в связи с подписанием аналогичного контракта с российским контрагентом ЗАО «Интер РАО ЕЭС», который подписал с молдавским оператором Energocom долгосрочный контракт на поставку электроэнергии с Молдавской ГРЭС. Несмотря на то, что «Укринтерэнерго» предложила молдавскому оператору более низкую цену, чем «Интер РАО ЕЭС», Молдова все же отказалась от украинского импорта.